ألمانيا تستدعي السفير الصيني على خلفية تقارير عن تدريب جنود روس

واعتبرت الوزارة أن هذه التقارير "مقلقة جدا" وتُشير إلى دعم جهات حكومية صينية، ولا سيما الجيش، لروسيا.
وأوضحت أن السفير استُدعي الخميس.
وقالت الوزارة، إن "كل ما يُتيح لروسيا مواصلة حربها العدوانية ضد أوكرانيا يُمثل تهديدا لأمننا".
وفي 20 أيار/مايو ذكرت صحيفة دي فيلت الألمانية أن الجيش الصيني درّب سرا على أراضيه المئات من الجنود الروس، وأن بعضهم نُشر في أوكرانيا، وذلك استنادا إلى وثائق سرية صادرة عن أجهزة استخبارات أوروبية.
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