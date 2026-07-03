ألمانيا تستدعي السفير الصيني على خلفية تقارير عن تدريب جنود روس

10:35 م

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الخارجية الألمانية الجمعة، بأنها استدعت سفير بكين في برلين على خلفية تقارير إعلامية ذكرت أن الجيش الصيني درب المئات من الجنود الروس بشكل سري على أراضيه. اضافة اعلان





واعتبرت الوزارة أن هذه التقارير "مقلقة جدا" وتُشير إلى دعم جهات حكومية صينية، ولا سيما الجيش، لروسيا.



وأوضحت أن السفير استُدعي الخميس.



وقالت الوزارة، إن "كل ما يُتيح لروسيا مواصلة حربها العدوانية ضد أوكرانيا يُمثل تهديدا لأمننا".



وفي 20 أيار/مايو ذكرت صحيفة دي فيلت الألمانية أن الجيش الصيني درّب سرا على أراضيه المئات من الجنود الروس، وأن بعضهم نُشر في أوكرانيا، وذلك استنادا إلى وثائق سرية صادرة عن أجهزة استخبارات أوروبية.





