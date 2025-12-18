ألمانيا تعتزم استقدام 535 أفغانيا حتى نهاية العام

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت أنه سيتم نقل المواطنين الأفغان الحاصلين على موافقات دخول مسبقة إلى ألمانيا حتى نهاية العام. اضافة اعلان





وفي تصريحات لمجموعة "آر إن دي" الإعلامية نشرت اليوم الخميس، أوضح الوزير أن هناك حوالي 460 شخصًا مدرجين حاليًا ضمن برنامج القبول الاتحادي، بالإضافة إلى 75 آخرين ضمن برنامج الموظفين المحليين المقيمين حاليًا في باكستان.



وقال دوبريندت: "لدينا مصلحة في ضمان التعامل مع هذا الملف في أسرع وقت ممكن، ونحن على تواصل مع السلطات الباكستانية. نأمل في إنهاء هذه الإجراءات بقدر الإمكان في ديسمبر، ولكن قد تظل هناك بعض الحالات التي تتطلب المعالجة في العام الجديد".



وكانت رحلة طيران نظمتها الحكومة قد نقلت 160 مواطنًا أفغانيًا إلى برلين يوم الثلاثاء. ويتم إيواء الموجودين في إسلام آباد حاليًا في دور ضيافة أثناء خضوعهم للفحص الأمني ومعاملات التأشيرة.



وكانت باكستان منحت ألمانيا مهلة في البداية حتى نهاية العام لاستكمال الإجراءات، وبعدها قد يتعرض هؤلاء الأشخاص للترحيل القسري إلى أفغانستان، إلا أن الحدود مغلقة حاليًا.



الجدير بالذكر أن حركة طالبان استعادت السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، وتعهدت الحكومة الألمانية حينها بقبول الموظفين المحليين السابقين في المؤسسات الألمانية وغيرهم من الأفراد المعرضين للخطر.