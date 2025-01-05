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ألمانيا: تعطل أنظمة مراقبة الحدود في المطارات سببه مشكلة تقنية

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 05-01-2025 12:12 ص

الوكيل الإخباري-   استبعد المتحدث باسم الداخلية الألمانية أن يكون العطل التقني الذي أصاب أنظمة الرقابة الحدودية في المطارات ناتج عن عملية قرصنة الكترونية مشيرا إلى أن سببه يعود لمشكلة تقنية داخلية.

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وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح صحفي: "حتى الآن، لا توجد أي مؤشرات على وقوع هجوم من خلال عملية قرصنة إلكترونية أو أي حادث أمني آخر يتعلق بأنظمة تكنولوجيا المعلومات".

 

وأوضح أن السبب وراء المشكلة كان "عطلا تقنيا في مجال معدات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بنظام المعلومات التابع لمكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية (BKA)".

وأشار إلى أن "إصلاح المشكلة بالكامل سيستغرق بضعة أيام أخرى".

وبحسب الوزارة فإن "مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية بالتعاون مع الجهات الشريكة يبذلون قصارى جهدهم لاستعادة العمل الطبيعي وتحديد أسباب الخلل".

 
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