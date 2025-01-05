ألمانيا: تعطل أنظمة مراقبة الحدود في المطارات سببه مشكلة تقنية

الوكيل الإخباري- استبعد المتحدث باسم الداخلية الألمانية أن يكون العطل التقني الذي أصاب أنظمة الرقابة الحدودية في المطارات ناتج عن عملية قرصنة الكترونية مشيرا إلى أن سببه يعود لمشكلة تقنية داخلية.

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وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح صحفي: "حتى الآن، لا توجد أي مؤشرات على وقوع هجوم من خلال عملية قرصنة إلكترونية أو أي حادث أمني آخر يتعلق بأنظمة تكنولوجيا المعلومات".