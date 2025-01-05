ألمانيا: تعطل أنظمة مراقبة الحدود في المطارات سببه مشكلة تقنية

وأشار إلى أن "إصلاح المشكلة بالكامل سيستغرق بضعة أيام أخرى".
وبحسب الوزارة فإن "مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية بالتعاون مع الجهات الشريكة يبذلون قصارى جهدهم لاستعادة العمل الطبيعي وتحديد أسباب الخلل".
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