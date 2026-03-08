الأحد 2026-03-08 11:57 ص

أمريكا تبحث خيار إرسال قوات خاصة للحصول على اليورانيوم عالي التخصيب في إيران

الأحد، 08-03-2026 10:02 ص
الوكيل الإخباري-  أفاد موقع أكسيوس نقلا عن 4 مصادر مطلعة السبت بأن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشتا إرسال قوات خاصة إلى إيران للحصول على مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب في مرحلة لاحقة من الحرب.اضافة اعلان


ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة ما ورد في التقرير بعد.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.

ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.

وفي يوم الأحد الأول من آذار، أطلق حزب الله صواريخ عدة من لبنان استهدفت شمالي إسرائيل، ردا على اغتيال خامنئي، ما جرّ لبنان إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل، حيث نفذت الأخيرة غارات مدمرة على جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.
 
 


