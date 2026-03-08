أمريكا تبحث خيار إرسال قوات خاصة للحصول على اليورانيوم عالي التخصيب في إيران

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة ما ورد في التقرير بعد.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.
وفي يوم الأحد الأول من آذار، أطلق حزب الله صواريخ عدة من لبنان استهدفت شمالي إسرائيل، ردا على اغتيال خامنئي، ما جرّ لبنان إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل، حيث نفذت الأخيرة غارات مدمرة على جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.
-
أخبار متعلقة
-
كانبرا تدرس دعم دول الخليج دفاعيًا وسط تصاعد التوتر في المنطقة
-
إسرائيل تستهدف طائرات مقاتلة من طراز "إف-14" بمطار أصفهان في إيران
-
السيطرة على حريق خزانات وقود بمطار الكويت الدولي دون إصابات
-
3 إصابات جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني في البحرين
-
11شهيدا و 5 إصابات في غارات إسرائيلية ليلية على جنوب لبنان
-
طائرات أمريكية عملاقة تغادر كوريا الجنوبية نحو الشرق الأوسط .. ماذا تحمل؟
-
الرئيس الإيراني: "العدو" يريد زرع الفتنة مع الجيران
-
موجة إسرائيلية جديدة من الضربات على مواقع داخل إيران