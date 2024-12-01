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أمريكا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي

مجلس الأمن الدولي - أرشيفية
مجلس الأمن الدولي - أرشيفية
الأحد، 01-12-2024 08:58 ص
الوكيل الإخباري- تتولى الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارا من اليوم الأحد، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لشهر كانون الأول الحالي خلفاً لبريطانيا.اضافة اعلان


وتعقد مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد مؤتمرا صحفيا عصر يوم غد الاثنين بتوقيت نيويورك، تطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.

ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، و 10 دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي سويسرا، سلوفانيا، سيراليون، كوريا الجنوبية، الموزمبيق، مالطا، الجزائر، اليابان، غويانا، والأكوادور.

ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

بترا
 
gnews

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