أمريكا تحذر: تهديد متزايد ضد اليهود والإسرائيليين على خلفية حرب غزة

وأصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحذيرًا استثنائيًا مما وصف بـ"تهديد متزايد" يستهدف اليهود، مشيرين إلى أن الحرب الجارية في قطاع غزة قد "تشجع المتطرفين على ارتكاب أعمال عنف على الأراضي الأمريكية".
وأضاف البيان المشترك أن بعض التنظيمات الإرهابية الأجنبية قد تسعى لاستغلال الوضع المتوتر لتنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة، مشددًا على أن التحذير "استثنائي ونابع من خوف حقيقي من التصعيد، وليس مجرد تنبيه روتيني".
ودعت السلطات إلى توخي اليقظة والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه.
ويوم الأحد الماضي، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي إصابة ستة أشخاص في هجوم بزجاجات حارقة استهدف متظاهرين مؤيدين لإسرائيل في مدينة بولدر بولاية كولورادو.
وتبين أن منفذ الهجوم يدعى محمد صبري سليمان، مصري الجنسية، وقد هاجم المسيرة التي خرجت للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس.
وبحسب التحقيقات، ألقى سليمان زجاجات حارقة على المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص، بينهم حالات حرجة.
روسيا اليوم
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