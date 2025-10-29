أمريكا ترحّل أكثر من نصف مليون مهاجر غير شرعي منذ عودة ترامب

الأربعاء 2025-10-29 01:29 ص
 

الأربعاء، 29-10-2025 12:45 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن أكثر من 500 ألف مهاجر غير شرعي تم ترحيلهم من البلاد فيما غادرها نحو 1.6 مليون آخرين طوعًا، وذلك منذ بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.اضافة اعلان


وجاء في بيان الوزارة: "غادر الولايات المتحدة أكثر من مليوني مهاجر غير شرعي، بما في ذلك 1.6 مليون غادروا بمحض إرادتهم، وأكثر من 527 ألفًا تم ترحيلهم قسرًا".

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المرحَّلين قسرًا قد يصل إلى نحو 600 ألف مهاجر غير شرعي مع نهاية العام الأول من الولاية الحالية لترامب، وهو ما قد يشكل رقمًا قياسيًا جديدًا في عمليات الترحيل.

كما أشارت الوزارة إلى أن الولايات المتحدة تقدّم مكافأة قدرها ألف دولار وتذاكر طيران مجانية للراغبين في مغادرة البلاد طوعًا.

يُذكر أن ترامب كان قد تعهّد في خطابه الأول بوصفه رئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين، بوقف تسلّل المهاجرين غير الشرعيين على الفور وبدء عملية ترحيل ملايين المهاجرين المتواجدين داخل البلاد، كما أعلن حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

