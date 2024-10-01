أمريكا قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب توغل إسرائيل بشكل محدود عبر الحدود إلى لبنان. وسترفع القوات الإضافية العدد الإجمالي للقوات في المنطقة إلى 43 ألف جندي.
وقالت المتحدثة باسم «البنتاغون» سابرينا سينغ للصحافيين، إن الوجود المزداد سيشمل أسراباً متعددة من الطائرات المقاتلة والطائرات الهجومية.
وتشمل القوات الإضافية أسراباً من طائرات «F-15E» و«F-16» و«F-22» وطائرات هجومية «A-10»، والأفراد اللازمين لدعمهم. وكان من المفترض أن تتناوب الطائرات وتحل محل الأسراب الموجودة بالفعل هناك. وبدلاً من ذلك، ستبقى الأسراب الحالية والجديدة في مكانها لمضاعفة القوة الجوية المتاحة.
وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أول من أمس، أنه مدد مؤقتاً وجود مجموعة حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» وجناحها الجوي في المنطقة. وقال مسؤول أميركي إن التمديد سيكون لمدة شهر تقريباً.
وغادرت حاملة الطائرات الثانية «يو إس إس هاري إس ترومان»، فرجينيا الأسبوع الماضي، وهي في طريقها إلى أوروبا، ومن غير المتوقع أن تصل قبل أسبوع آخر على الأقل، إلى البيت الأبيض.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، إنه يعارض شن إسرائيل عملية برية في لبنان ودعا إلى وقف إطلاق النار.
-
أخبار متعلقة
-
ما مستقبل القرار 1701 الخاص بوقف القتال في لبنان؟
-
اليابان: استقالة حكومة كيشيدا قبيل تنصيب حكومة جديدة
-
إقفال 50 مخبزاً في لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية
-
الرئيس الروسي يأمر بتجنيد 133 ألف فرد إضافي
-
ماذا نعرف عن قيادي حماس المتخفي في لبنان؟
-
جيش الاحتلال: معارك عنيفة مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان
-
سفينة عسكرية فرنسية إلى لبنان لإجلاء الرعايا على وقع القصف الإسرائيلي
-
10 شهداء من عائلة واحدة بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان