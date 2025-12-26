الجمعة 2025-12-26 05:16 م

أمطار غزيرة وفيضانات في كاليفورنيا وتحذير من استمرارها الجمعة

كاليفورنيا
كاليفورنيا
الجمعة، 26-12-2025 04:12 م
الوكيل الإخباري-   أحدثت الأمطار الغزيرة فيضانات مفاجئة فيما صدرت تحذيرات من انهيارات طينية في مناطق جنوب كاليفورنيا، في حين يُتوقَّع استمرار الأمطار والرياح القوية الجمعة، بحسب مسؤولين أميركيين.اضافة اعلان


وبفعل "النهر الجوي"، وهي ظاهرة مناخية تحمل رطوبة عالية من المناطق الاستوائية إلى الساحل وتتسبب بأمطار غزيرة، يُتوقَّع أن تؤدي العواصف التي تضرب الولاية الأميركية، إلى هطل كميات من المتساقطات خلال أيام، تعادل ما يهطل عادة في أشهر.

وفي وقت مبكر من صباح الخميس، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن يشهد جنوب كاليفورنيا بما في ذلك مدينة لوس أنجليس، أمطارا غزيرة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

روسيا تقرر تقليص الوجود الدبلوماسي البولندي على أراضيها

عربي ودولي روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح ضد الأورام السرطانية

العيسوي يعزي عشيرة العربيات

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة العربيات

مصر تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسلامة أراضيه

عربي ودولي مصر تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسلامة أراضيه

كاليفورنيا

عربي ودولي أمطار غزيرة وفيضانات في كاليفورنيا وتحذير من استمرارها الجمعة

المسجد الأقصى المبارك

فلسطين عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

انفجار وقع داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب في حمص

عربي ودولي ‏تفجير داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة في حمص السورية

سيارة إسعاف إسرائيلية

فلسطين مقتل مستوطنين وإصابة 6 آخرين بعملية مزدوجة في بيسان شمالي فلسطين

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة حمص السورية



 






الأكثر مشاهدة