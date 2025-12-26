أمطار غزيرة وفيضانات في كاليفورنيا وتحذير من استمرارها الجمعة

04:12 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758640 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أحدثت الأمطار الغزيرة فيضانات مفاجئة فيما صدرت تحذيرات من انهيارات طينية في مناطق جنوب كاليفورنيا، في حين يُتوقَّع استمرار الأمطار والرياح القوية الجمعة، بحسب مسؤولين أميركيين. اضافة اعلان





وبفعل "النهر الجوي"، وهي ظاهرة مناخية تحمل رطوبة عالية من المناطق الاستوائية إلى الساحل وتتسبب بأمطار غزيرة، يُتوقَّع أن تؤدي العواصف التي تضرب الولاية الأميركية، إلى هطل كميات من المتساقطات خلال أيام، تعادل ما يهطل عادة في أشهر.



وفي وقت مبكر من صباح الخميس، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن يشهد جنوب كاليفورنيا بما في ذلك مدينة لوس أنجليس، أمطارا غزيرة.

تم نسخ الرابط





