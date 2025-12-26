أمطار غزيرة وفيضانات في كاليفورنيا وتحذير من استمرارها الجمعة

وبفعل "النهر الجوي"، وهي ظاهرة مناخية تحمل رطوبة عالية من المناطق الاستوائية إلى الساحل وتتسبب بأمطار غزيرة، يُتوقَّع أن تؤدي العواصف التي تضرب الولاية الأميركية، إلى هطل كميات من المتساقطات خلال أيام، تعادل ما يهطل عادة في أشهر.
وفي وقت مبكر من صباح الخميس، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن يشهد جنوب كاليفورنيا بما في ذلك مدينة لوس أنجليس، أمطارا غزيرة.
