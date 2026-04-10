أميركا تستدعي سفير العراق .. بعد هجوم على "منشأة دبلوماسية"

الوكيل الإخباري- ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في ⁠بيان أن نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو استدعى السفير العراقي، الخميس، بعدما ضربت طائرة مسيرة منشأة دبلوماسية أميركية رئيسية في بغداد.



وكانت السفارة الأميركية في ‌بغداد قد ذكرت في وقت سابق أن "ميليشيات" متحالفة مع إيران، شنت عدة هجمات بطائرات مسيرة بالقرب من مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد ومطار بغداد الدولي يوم ‌الأربعاء.



وأفادت وزارة الخارجية ‌بأن ⁠لاندو أقر بجهود قوات الأمن العراقية للتعامل مع التطورات لكنه أكد على "إخفاق الحكومة العراقية في منع هذه ⁠الهجمات".



وقالت ‌الخارجية الأميركية إن واشنطن تتوقع من ⁠الحكومة العراقية اتخاذ تدابير لتفكيك الجماعات المسلحة ⁠المتحالفة مع إيران في العراق.

