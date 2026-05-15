أميركا تُعلن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يومًا

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت، اليوم الجمعة، إنه سيتم تمديد وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 45 يومًا في أعقاب الجولة الأخيرة من "المحادثات المثمرة للغاية بين إسرائيل ولبنان".

اضافة اعلان



وكتب بيغوت عبر منصة "إكس": "نأمل أن تسهم هذه المناقشات في تحقيق سلام دائم بين البلدين، والاعتراف الكامل بسيادة كل منهما وسلامة أراضيه، وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة".