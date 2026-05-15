السبت 2026-05-16 12:07 ص

أميركا تُعلن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يومًا

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
 
الجمعة، 15-05-2026 10:53 م

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت، اليوم الجمعة، إنه سيتم تمديد وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 45 يومًا في أعقاب الجولة الأخيرة من "المحادثات المثمرة للغاية بين إسرائيل ولبنان".

اضافة اعلان


وكتب بيغوت عبر منصة "إكس": "نأمل أن تسهم هذه المناقشات في تحقيق سلام دائم بين البلدين، والاعتراف الكامل بسيادة كل منهما وسلامة أراضيه، وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة".


وبموجب شروط وقف إطلاق النار، يُسمح لإسرائيل بتنفيذ عمليات "دفاعية".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي الصحة اللبنانية: استشهاد 3 مسعفين بقصف إسرائيلي على مركز للدفاع المدني في النبطية

تحسن مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع نفط تكساس

3 شهداء جراء قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 7 شهداء

الولايات المتحدة

عربي ودولي أميركا تُعلن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يومًا

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة

فلسطين الأمم المتحدة تحيي ذكرى نكبة فلسطين

العاصمة عمان

أخبار محلية جمعية الأطباء النفسيين الأردنية تنظّم يوماً علمياً

تأجيل انتخابات رابطة الكتاب الأردنيين لعدم اكتمال النصاب القانوني

أخبار محلية إعلان نتائج انتخابات رابطة الكتاب الأردنيين

10إصابات في حادث تصادم طريق المفرق

أخبار محلية 10 إصابات في حادث تصادم على طريق المفرق



 
 






الأكثر مشاهدة

 