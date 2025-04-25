أميركا وإيران.. جولة محادثات ثالثة تتناول الشق الفني للبرنامج النووي

الوكيل الإخباري- يُشارك المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في محادثات مع إيران تُعقد السبت في عُمان، ستكون الثالثة له خلال ثلاثة أسابيع حول البرنامج النووي الإيراني، في وقت لا تزال الولايات المتحدة تفضّل التوصّل إلى حل دبلوماسي.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في تصريح لصحافيين إن “الجولة المقبلة من المحادثات ستعقد في عُمان السبت، وستكون أول لقاء بين الفريقين الفنيين”.