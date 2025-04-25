أميركا وإيران.. جولة محادثات ثالثة تتناول الشق الفني للبرنامج النووي

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في تصريح لصحافيين إن “الجولة المقبلة من المحادثات ستعقد في عُمان السبت، وستكون أول لقاء بين الفريقين الفنيين”.
وسيقود الشق الفنّي من المحادثات عن الجانب الأميركي مايكل أنتون، رئيس قسم التخطيط السياسي في وزارة الخارجية، وفق ما ذكرت. وأوضحت أن “المبعوث الخاص ويتكوف سيكون حاضرا أيضا”.
-
أخبار متعلقة
-
الصين تتعهد بإعداد خطط طوارئ وأدوات سياسية لمواجهة الحرب التجارية
-
هزتان ارضيتان تضربان تركيا
-
السعودية تُحدد ضوابط دخول مكة لموسم حج 2025
-
روسيا: مستعدون لإبرام اتفاق لحل النزاع العسكري مع أوكرانيا
-
بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر الجمعة
-
بنك إنجلترا: الاقتصاد البريطاني يواجه "صدمة نمو" بسبب الرسوم التجارية الأميركية
-
تراجع ثقة المستهلكين في بريطانيا إلى أدنى مستوى بسبب الرسوم الأميركية
-
مجلس الأمن يجتمع بشأن التطورات السياسية والإنسانية في سوريا