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أميركا وإيران.. جولة محادثات ثالثة تتناول الشق الفني للبرنامج النووي

ايران وامريكا
أميركا وإيران
 
الجمعة، 25-04-2025 02:06 م

الوكيل الإخباري-    يُشارك المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في محادثات مع إيران تُعقد السبت في عُمان، ستكون الثالثة له خلال ثلاثة أسابيع حول البرنامج النووي الإيراني، في وقت لا تزال الولايات المتحدة تفضّل التوصّل إلى حل دبلوماسي.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في تصريح لصحافيين إن “الجولة المقبلة من المحادثات ستعقد في عُمان السبت، وستكون أول لقاء بين الفريقين الفنيين”.


وسيقود الشق الفنّي من المحادثات عن الجانب الأميركي مايكل أنتون، رئيس قسم التخطيط السياسي في وزارة الخارجية، وفق ما ذكرت. وأوضحت أن “المبعوث الخاص ويتكوف سيكون حاضرا أيضا”.

 
gnews

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