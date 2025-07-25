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أميركا وفرنسا وسوريا يصدرون بياناً مشتركاً بعد اجتماع باريس

علم سوريا
سوريا
 
الجمعة، 25-07-2025 05:51 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت امريكا وفرنسا وسوريا بياناً مشتركاً بعد اجتماع عقده المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا وسفيرها في تركيا، توماس برّاك، مع وزيري خارجية باريس ودمشق، أعلنت الدول الثلاث فيه على الانخراط في جهود "ضمان وحدة سوريا وسلامة أراضيها"، وفقا لبيان صدر اليوم الجمعة.

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وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية السورية عبر صفحتها على "إكس"، أن الأطراف الثلاثة اتفقت على "الانخراط السريع في الجهود الجوهرية لإنجاح مسار الانتقال في سوريا، بما يضمن وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها على كامل أراضيها".


وتضمن البيان أيضا: "الالتزام بالتعاون المشترك لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، ودعم قدرات الدولة السورية ومؤسساتها للتصدي للتحديات الأمنية".

 
 
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