أميركا وفرنسا وسوريا يصدرون بياناً مشتركاً بعد اجتماع باريس

وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية السورية عبر صفحتها على "إكس"، أن الأطراف الثلاثة اتفقت على "الانخراط السريع في الجهود الجوهرية لإنجاح مسار الانتقال في سوريا، بما يضمن وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها على كامل أراضيها".
وتضمن البيان أيضا: "الالتزام بالتعاون المشترك لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، ودعم قدرات الدولة السورية ومؤسساتها للتصدي للتحديات الأمنية".
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