أنباء بأن الضربة المتوقعة على لبنان ستكون محدودة

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697841 الوكيل الإخباري - نقلت شبكة "سي إن إن" عن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب تلقي بيروت تأكيدا من جهات دولية أن الضربة الإسرائيلية المتوقعة ستكون محدودة. اقرأ أيضاً 100 إصابة جراء خروج قطار ركاب عن مساره في روسيا مسؤول: إسرائيل تريد إيذاء حزب الله دون اندلاع حرب شاملة شهيد وأربعة جرحى في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان وسائل اعلام : الخطوط الجوية التركية تعلن رسميا إلغاء رحلاتها إلى لبنان واشنطن: إعادة انتخاب مادورو رئيساً لفنزويلا الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير وزير إسرائيلي يهدد أردوغان بمصير صدام حسين الاحتلال يقصف جنوبي لبنان الخارجية التركية: نهاية نتنياهو ستكون على غرار هتلر