أنباء بأن الضربة المتوقعة على لبنان ستكون محدودة

10:58 م

الوكيل الإخباري - نقلت شبكة "سي إن إن" عن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب تلقي بيروت تأكيدا من جهات دولية أن الضربة الإسرائيلية المتوقعة ستكون محدودة.