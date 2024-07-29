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أنباء بأن الضربة المتوقعة على لبنان ستكون محدودة

جانب من قصف الاحتلال
جانب من قصف الاحتلال
الإثنين، 29-07-2024 10:58 م

 

 الوكيل الإخباري - نقلت شبكة "سي إن إن" عن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب تلقي بيروت تأكيدا من جهات دولية أن الضربة الإسرائيلية المتوقعة ستكون محدودة.
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