أنقرة تعتزم بدء تسيير رحلات طيران إلى دمشق

وأضاف أوغلو في مقابلة مع قناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية "نعتزم تسيير رحلة طيران من تركيا إلى دمشق في الأيام المقبلة، عندما يتم الربط بين دمشق وإسطنبول، سنكون قد لبينا احتياجا كبيرا، جهودنا مستمرة في هذا الشأن".
وأوضح وزير النقل التركي أنه من المقرر تسيير رحلات منتظمة من إسطنبول إلى دمشق لكن بعد تشغيل أنظمة الرادار في المطار.
وكانت الرحلات الدولية في مطار دمشق، استؤنفت الثلاثاء الماضي، للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد، حيث أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية باتجاه مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.
واستأنفت الخطوط الجوية القطرية الثلاثاء الماضي، رحلاتها باتجاه سوريا بعد نحو 13 عاما، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا، وهبطت بعد ظهر الثلاثاء أول طائرة ركاب قطرية.
-
أخبار متعلقة
-
العماد عون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبنان
-
انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان
-
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير أسلحة وبنية تحتية للجيش السوري
-
الصين تخصص 6.8 مليون دولار لمساعدة التبت بعد الزلزال
-
البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في دورته الأولى
-
توافق كبير على انتخابه رئيسا للبنان.. فمن هو العماد جوزاف عون؟
-
رئيسة المكسيك تهاجم ترامب.. وتقترح إعادة تسمية "أميركا"
-
إيلون ماسك يدعو لإقالة حاكم كاليفورنيا بسبب إدارة أزمة الحرائق