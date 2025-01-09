أنقرة تعتزم بدء تسيير رحلات طيران إلى دمشق

الوكيل الإخباري- أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، اليوم الخميس أن أنقرة تعتزم بدء تسيير رحلات طيران إلى العاصمة السورية دمشق في الأيام المقبلة.



وأضاف أوغلو في مقابلة مع قناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية "نعتزم تسيير رحلة طيران من تركيا إلى دمشق في الأيام المقبلة، عندما يتم الربط بين دمشق وإسطنبول، سنكون قد لبينا احتياجا كبيرا، جهودنا مستمرة في هذا الشأن".

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وأوضح وزير النقل التركي أنه من المقرر تسيير رحلات منتظمة من إسطنبول إلى دمشق لكن بعد تشغيل أنظمة الرادار في المطار.



وكانت الرحلات الدولية في مطار دمشق، استؤنفت الثلاثاء الماضي، للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد، حيث أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية باتجاه مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.



واستأنفت الخطوط الجوية القطرية الثلاثاء الماضي، رحلاتها باتجاه سوريا بعد نحو 13 عاما، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا، وهبطت بعد ظهر الثلاثاء أول طائرة ركاب قطرية.