 
الخميس 2025-01-09 04:58 م
 

أنقرة تعتزم بدء تسيير رحلات طيران إلى دمشق

ا
أرشيفية
الخميس، 09-01-2025 03:14 م

الوكيل الإخباري- أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، اليوم الخميس أن أنقرة تعتزم بدء تسيير رحلات طيران إلى العاصمة السورية دمشق في الأيام المقبلة.

وأضاف أوغلو في مقابلة مع قناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية "نعتزم تسيير رحلة طيران من تركيا إلى دمشق في الأيام المقبلة، عندما يتم الربط بين دمشق وإسطنبول، سنكون قد لبينا احتياجا كبيرا، جهودنا مستمرة في هذا الشأن".

اضافة اعلان


وأوضح وزير النقل التركي أنه من المقرر تسيير رحلات منتظمة من إسطنبول إلى دمشق لكن بعد تشغيل أنظمة الرادار في المطار.


وكانت الرحلات الدولية في مطار دمشق، استؤنفت الثلاثاء الماضي، للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد، حيث أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية باتجاه مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.


واستأنفت الخطوط الجوية القطرية الثلاثاء الماضي، رحلاتها باتجاه سوريا بعد نحو 13 عاما، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا، وهبطت بعد ظهر الثلاثاء أول طائرة ركاب قطرية.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

عون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبنان

عربي ودولي العماد عون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبنان

جيش الاحتلال

فلسطين إصابة 17 جندياً إسرائيلياً امس ومقتل 10 آخرين خلال أسبوعين

هيئة تنظيم النقل البري

خاص بالوكيل 40 مكتب للنقل داخل مركز الانطلاق الموحد .. واتحاد لتنظيم سير الأعمال

العيسوي يلتقي أعضاء تجمع "شباب الولاء للوطن والقائد"

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي أعضاء تجمع "شباب الولاء للوطن والقائد"

ت

عربي ودولي انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان

دونالد ترامب

أسواق ومال ترامب يدرس إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية

جانب من توقيع الاتفاقية

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين هيئة الإعلام وشركة بيوند يونيفيرس

أرشيفية

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع تزايد المخاطر الجيوسياسية



 




الأكثر مشاهدة