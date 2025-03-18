أنقرة: موعد زيارة أردوغان إلى الولايات المتحدة لم يتقرر بعد

وقال مصدر في الرئاسة التركية: "هناك احتمال لزيارة الرئيس أردوغان الولايات المتحدة لكن موعد الزيارة لم يتقرر بعد، وسنعلنه فور تحديده".
وأفادت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق بأن أردوغان سيلتقي ترامب حتى نهاية أبريل القادم.
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