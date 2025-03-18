أنقرة: موعد زيارة أردوغان إلى الولايات المتحدة لم يتقرر بعد

الوكيل الإخباري- رجحت الرئاسة التركية إجراء محادثات بين الرئيسين رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب بالبيت الأبيض، مشيرة إلى أن موعد زيارة أردوغان إلى الولايات المتحدة لم يتقرر بعد.



وقال مصدر في الرئاسة التركية: "هناك احتمال لزيارة الرئيس أردوغان الولايات المتحدة لكن موعد الزيارة لم يتقرر بعد، وسنعلنه فور تحديده".

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وأفادت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق بأن أردوغان سيلتقي ترامب حتى نهاية أبريل القادم.