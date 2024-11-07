أوباما بأول تعليق على فوز ترامب:ليست النتيجة التي كنا نأملها

وقال أوباما، في بيان مشترك مع زوجته ميشيل: "من الواضح أن هذه ليست النتيجة التي كنا نأملها، نظرًا لخلافاتنا العميقة مع المرشح الجمهوري حول مجموعة كاملة من القضايا."
وأضاف: "لكن العيش في دولة ديمقراطية يعني الاعتراف بأن وجهة نظرنا لن تفوز دائمًا، والاستعداد لقبول الانتقال السلمي للسلطة."
وتابع أوباما: "لقد خلقت هذه الظروف رياحًا معاكسة لشاغلي المناصب الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، وأظهرت الليلة الماضية أن أميركا ليست محصنة."
واختتم بيانه بالقول: "لكن التقدم يتطلب منا أن نمدَّ حسن النية والرحمة حتى للأشخاص الذين نختلف معهم بشدة. هكذا وصلنا إلى هذا الحد، وهكذا سنواصل بناء بلد أكثر عدلاً وإنصافًا ومساواة وحرية."
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