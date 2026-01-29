الخميس 2026-01-29 02:25 م

أوربان: 75% من الأوروبيين يرفضون انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري- صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن بروكسل لا يهمها أن 75% من الأوروبيين يرفضون فكرة الانضمام السريع لأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع عن رفضها ذلك.

وكتب أوربان على منصة "إكس": "ثلاثة أرباع الأوروبيين يرفضون انضمام أوكرانيا السريع إلى الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، بروكسل تمضي قدما على الرغم من ذلك. هم لا يهتمون بما يفكر فيه الناس، طالما أن هناك حكومات أوروبية قليلة تملك القوة للوقوف في وجه إرادة بروكسل".

وأضاف: "هنغاريا هي إحدى الاستثناءات. 95% من الهنغاريين رفضوا انضمام أوكرانيا السريع إلى الاتحاد الأوروبي لأنهم يريدون حماية مزارعينا وسلامة عائلاتنا والسلام في هنغاريا".

وأكد: "حكومتنا الوطنية تقوم بالضبط بما كلفها الناس به. لن نتراجع، بغض النظر عن الضغوط".


من جهته، صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه لا يرى أي فرصة لانضمام أوكرانيا السريع إلى الاتحاد الأوروبي، ورفض فكرة الانضمام عام 2027.


