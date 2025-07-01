الثلاثاء 2025-07-01 03:49 ص
 

أوروبا تواجه موجة حر شديدة غير مسبوقة

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 01-07-2025 03:11 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن أوروبا بدأت تعاني من موجة حر غير مسبوقة قادمة من شمال إفريقيا، وقد وصلت درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

اضافة اعلان

 

وشهدت إسبانيا يوم الأحد درجة حرارة قياسية لشهر يونيو، وصلت إلى 46 درجة. وصدرت تحذيرات بشأن موجة حر خطيرة في معظم أراضي انجلترا، بما فيها العاصمة لندن، حيث قد تصل درجة الحرارة إلى 34 درجة يوم الثلاثاء.

وهناك تحذيرات أيضا في فرنسا، حيث ستتجاوز درجة الحرارة الـ 40 درجة في هذه الأيام حتى الأربعاء. وأصبحت ليلة 29 – 30 يونيو الأكثر شدة في التاريخ، حيث لم تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون 28 درجة بالليل.

 

كما تعتبر باريس العاصمة الأوروبية الأكثر عرضة لتداعيات الحر نظرا لسوء تكييف البنية التحتية في المدينة على تلك الظروف. وتسجل هناك نحو 400 حالة وفاة متعلقة بالحر سنويا.

وستصل الموجة إلى أوروبا الجنوبية أيضا، حيث من المتوقع ارتفاع درجة الحرارة في إيطاليا إلى 42 درجة.

ومن بين المشاكل التي ستتسبب بها موجة الحر غير المسبوقة ارتفاع أسعار الطاقة، حيث يزداد الطلب على التبريد وعمل مكيفات الهواء في الوقت الذي تقلص فيه محطات الطاقة الذرية الإنتاج بسبب الحر.

 
gnews

أحدث الأخبار

عطور ترامب

عربي ودولي ترامب يروج لعطور جديدة تحمل اسمه

تعبيرية

طب وصحة مفاجأة لمرضى السكري.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب القهوة يوميا

تعبيرية

عربي ودولي أوروبا تواجه موجة حر شديدة غير مسبوقة

قوات الاحتلال

فلسطين الاحتلال يقتحم قرى بنابلس وجنين

وزارة التربية والتعليم

وظائف التربية تدعو مرشحين لوظائف المعلمين للتقدم للاختبار التنافسي الإلكتروني -تفاصيل

تعبيرية

عربي ودولي قراصنة مرتبطون بإيران يهددون بنشر رسائل بريد إلكتروني لمساعدي ترامب

مسؤول أميركي: ترامب يرغب في إنهاء الحرب بغزة

فلسطين مسؤول أميركي: ترامب يرغب في إنهاء الحرب بغزة

ترامب

عربي ودولي الخزانة الأمريكية تصدر بيانا بشأن إنهاء ترامب العقوبات المفروضة على سوريا



 
 





الأكثر مشاهدة