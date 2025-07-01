أوروبا تواجه موجة حر شديدة غير مسبوقة

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن أوروبا بدأت تعاني من موجة حر غير مسبوقة قادمة من شمال إفريقيا، وقد وصلت درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

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وشهدت إسبانيا يوم الأحد درجة حرارة قياسية لشهر يونيو، وصلت إلى 46 درجة. وصدرت تحذيرات بشأن موجة حر خطيرة في معظم أراضي انجلترا، بما فيها العاصمة لندن، حيث قد تصل درجة الحرارة إلى 34 درجة يوم الثلاثاء.



وهناك تحذيرات أيضا في فرنسا، حيث ستتجاوز درجة الحرارة الـ 40 درجة في هذه الأيام حتى الأربعاء. وأصبحت ليلة 29 – 30 يونيو الأكثر شدة في التاريخ، حيث لم تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون 28 درجة بالليل.