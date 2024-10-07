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أوستن يجدد لغالانت التزام واشنطن بأمن إسرائيل

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يؤآف غالانت
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يؤآف غالانت
الإثنين، 07-10-2024 10:06 ص
الوكيل الإخباري-  أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مجددا، خلال اجتماع مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، على الالتزام الأمريكي الثابت بأمن إسرائيل، ووقف إطلاق النار في غزة، والتوصل لحل دبلوماسي يتيح للسكان على جانبي الحدود الإسرائيلية – اللبنانية العودة بأمان إلى منازلهم.اضافة اعلان


وأوضح أوستن أن واشنطن تحتفظ بقدرة كبيرة في المنطقة للدفاع عن الأفراد والمرافق الأمريكية، وتقديم المزيد من الدعم لإسرائيل من أجل الدفاع عن نفسها، ومنع مزيد من التصعيد، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت .
 
gnews

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