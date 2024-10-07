أوستن يجدد لغالانت التزام واشنطن بأمن إسرائيل

وأوضح أوستن أن واشنطن تحتفظ بقدرة كبيرة في المنطقة للدفاع عن الأفراد والمرافق الأمريكية، وتقديم المزيد من الدعم لإسرائيل من أجل الدفاع عن نفسها، ومنع مزيد من التصعيد، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت .
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