أوستن يجدد لغالانت التزام واشنطن بأمن إسرائيل

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الوكيل الإخباري- أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مجددا، خلال اجتماع مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، على الالتزام الأمريكي الثابت بأمن إسرائيل، ووقف إطلاق النار في غزة، والتوصل لحل دبلوماسي يتيح للسكان على جانبي الحدود الإسرائيلية – اللبنانية العودة بأمان إلى منازلهم. اضافة اعلان





وأوضح أوستن أن واشنطن تحتفظ بقدرة كبيرة في المنطقة للدفاع عن الأفراد والمرافق الأمريكية، وتقديم المزيد من الدعم لإسرائيل من أجل الدفاع عن نفسها، ومنع مزيد من التصعيد، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت .