أوغندا تغلق حدودها مع الكونغو الديمقراطية وسط تفشي فيروس إيبولا

الأربعاء، 27-05-2026 05:59 م

الوكيل الإخباري- أغلقت أوغندا حدودها مع جمهورية الكونغو الديموقراطية بصورة موقتة الأربعاء "إزاء تصاعد مدى" تفشي فيروس إيبولا في الدولة المجاورة، على ما أعلنت وزارة الصحة.

وأوضحت السكرتيرة الدائمة لوزارة الصحة ديانا أتوين خلال مؤتمر صحافي أنه سيسمح فقط بمرور طواقم مكافحة المرض والمساعدات الإنسانية ونقل المواد الغذائية والبضائع وبعض عناصر قوات الأمن، إنما بشروط صارمة، مشيرة إلى أن أي شخص قادم من الكونغو الديموقراطية إلى أوغندا سيخضع للعزل 21 يوما.


وسجلت منظمة الصحة العالمية 10 وفيات مؤكدة بإيبولا، و220 حالة وفاة مشتبها بها في الكونغو الديمقراطية منذ منتصف أيار/مايو، بالإضافة إلى 900 حالة إصابة مشتبه بها منذ إعلان كينشاسا تفشي المرض في 15 أيار/مايو.


وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الانتشار الفعلي للفيروس ربما يكون أكبر بكثير. ورجّح الخبراء أن الفيروس ينتشر منذ فترة.

 
 


