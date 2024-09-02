"أوقفوا الإساءات" حملة خليجية لحظر "الذباب الإلكتروني"

الوكيل الإخباري- حصدت حملة "أوقفوا الإساءات" تفاعلاً كبيراً، حيث تهدف الحملة لحظر "الذباب الإلكتروني" في مواقع التواصل الاجتماعي وصد محاولات إثارة الفتنة والشائعات بين دول الخليج.

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وفي هذا السياق، كتب د. أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، الأحد: "جهود مهمة وجادة للتصدي للحسابات المسيئة لدولنا الخليجية والساعية لتحقيق أهداف مختلفة عبر نشر الفتنة وخلخلة النسيج الاجتماعي الخليجي".





وأضاف قرقاش قائلا عن الحملة: " دعوة نبيلة ومبادرة حكيمة لمعالي تركي آل الشيخ ومعالي عبدالله آل حامد تعكس الحرص المشترك للتوعية بأهمية المشاركة لمكافحة هذه الظاهرة الخبيثة".

بدوره، رد تركي آل الشيخ على منشور قرقاش قائلا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": " معالي الغالي د. انور... دائماً جميل بعباراتك وأسلوبك وراقي بطرحك... تحياتي لك وأهلي في بلدي الثاني الامارات".