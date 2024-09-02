"أوقفوا الإساءات" حملة خليجية لحظر "الذباب الإلكتروني"

وفي هذا السياق، كتب د. أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، الأحد: "جهود مهمة وجادة للتصدي للحسابات المسيئة لدولنا الخليجية والساعية لتحقيق أهداف مختلفة عبر نشر الفتنة وخلخلة النسيج الاجتماعي الخليجي".
وأضاف قرقاش قائلا عن الحملة: " دعوة نبيلة ومبادرة حكيمة لمعالي تركي آل الشيخ ومعالي عبدالله آل حامد تعكس الحرص المشترك للتوعية بأهمية المشاركة لمكافحة هذه الظاهرة الخبيثة".
ورد قرقاش على رسالة رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة قائلا: "شاكر لك رسالتك الكريمة معاليك ومقدر جهودك في توحيد الصف والكلمة، خليجنا بحاجة الي تعزيز التكامل والتعاون وتدخلك المبكر والحريص نثمنه جميعا ولا نستغربه، دعواتي لك بالصحة والتوفيق".
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