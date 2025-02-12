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أوكرانيا.. إعلان التأهب الجوي في عشر مناطق

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 12-02-2025 12:36 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت الخارطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية إعلانا عن حالة التأهب الجوي في عشر مناطق في أوكرانيا، بما فيها العاصمة كييف.

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وأعلنت حالة التأهب الجوي في منطقة سومي الساعة 8 مساء بتوقيت موسكو، ثم تلتها مناطق خاركوف وتشيرنيغوفكا وبولنافا وكيروفوغرادكا ودنيبروبيتروفسك وتشيركاسكايا وأوديسا ونيكولايفكا في الساعة 09:46 مساء بتوقيت موسكو.

بدأت القوات الروسية شن ضربات على البنية التحتية الأوكرانية في أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تعتقد السلطات الروسية أن أجهزة الأمن الأوكرانية هي التي نفذته. تم تنفيذ ضربات على منشآت الطاقة والدفاع والإدارة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

 
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