أوكرانيا.. إعلان التأهب الجوي في عشر مناطق

الوكيل الإخباري- أظهرت الخارطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية إعلانا عن حالة التأهب الجوي في عشر مناطق في أوكرانيا، بما فيها العاصمة كييف.

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