أوكرانيا.. إعلان التأهب الجوي في عشر مناطق

بدأت القوات الروسية شن ضربات على البنية التحتية الأوكرانية في أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تعتقد السلطات الروسية أن أجهزة الأمن الأوكرانية هي التي نفذته. تم تنفيذ ضربات على منشآت الطاقة والدفاع والإدارة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
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