أوكرانيا تتهم روسيا بـ"صيد" المدنيين بواسطة الطائرات المسيرة

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الوكيل الإخباري- أعربت أوكرانيا، الثلاثاء، عن استيائها من فيديو يظهر طائرة مسيرة تطارد رجلا وتستهدفه في مدينة خيرسون، مشبهة ما حصل بأنه عملية "صيد" للمدنيين. اضافة اعلان





ويظهر الفيديو، رجلا يحاول الاحتماء خلف شاحنة ليتجنب مسيرة تطارده، قبل أن تنفجر فيه.



وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة خيرسون ياروسلاف شانكو على تلغرام إن الرجل الذي كان يبيع الخضروات في سوق شعبي بالمدينة الجنوبية "تعرض لإصابات لكنه نجا".



وقال يوري، وهو الضحية البالغ 52 عاما، في فيديو نشرته السلطات المحلية "كنت قد نصبت المظلات للتو وبدأت بإخراج الصناديق... كانت زوجتي هناك أيضا. سمعنا صوت طنين".



وقال حاكم خيرسون أولكسندر بروكودين على تلغرام إن يوري أصيب بارتجاج دماغي نتيجة الانفجار، وجروح بسبب الشظايا، لكن حياته ليست في خطر.



من جانبه، أعاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نشر المقطع على منصة إكس وكتب "اليوم، صُدم كثيرون بفيديو جديد من فيديوهات ’الصيد’ بالمسيرات التي ينفذها الروس ضد المدنيين في خيرسون".



وأضاف "على العالم أن يرى هذا. عليه أن يرى كل دليل يثبت أن روسيا فقدت صوابها وأن جنودها يستمتعون بقتل المدنيين وإساءة معاملتهم".



وقال وزير الخارجية أندري سيبيغا على منصة إكس إن الحادثة "تستوجب إدانة دولية وإحقاق العدالة"، واصفا إياها بأنها "جريمة حرب روسية همجية".



وأضاف "هذه استراتيجية روسية متعمدة وممنهجة... السادي الذي يشغّل هذه المسيّرة يعلم تماما أنه يستهدف مدنيا".





