أوكرانيا تعين قائدا جديدا للجيش وسط احتجاجات

ودراباتي قائد مخضرم يحظى بالاحترام، قاد القوات البرية من 2024 إلى 2025، وينظر إليه على أنه جنرال من الجيل الجديد. وحل دراباتي (43 عاما) محل أولكسندر سيرسكي (60 عاما).
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