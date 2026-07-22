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أوكرانيا تعين قائدا جديدا للجيش وسط احتجاجات

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي
 
الأربعاء، 22-07-2026 08:39 ص

الوكيل الإخباري-   قرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تعيين الميجر جنرال ميخايلو دراباتي قائدا عاما للجيش بعد احتجاجات على مدى أيام في الشوارع، في خطوة تمثل أكبر تغيير في القيادة العسكرية منذ اندلاع الحرب مع روسيا.

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ودراباتي قائد مخضرم يحظى بالاحترام، قاد القوات البرية من 2024 إلى 2025، وينظر إليه على أنه جنرال من الجيل الجديد. وحل دراباتي (43 عاما) محل أولكسندر سيرسكي (60 عاما).

 
 


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