أوكرانيا تعين قائدا جديدا للجيش وسط احتجاجات

الوكيل الإخباري- قرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تعيين الميجر جنرال ميخايلو دراباتي قائدا عاما للجيش بعد احتجاجات على مدى أيام في الشوارع، في خطوة تمثل أكبر تغيير في القيادة العسكرية منذ اندلاع الحرب مع روسيا.

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