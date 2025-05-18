أوكرانيا: روسيا تعتزم إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات اليوم

05:26 م

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الوكيل الإخباري- قالت وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية إن روسيا تعتزم إجراء إطلاق "تدريبي وقتالي" لصاروخ باليستي عابر للقارات في وقت متأخر من الأحد في سياق توجيهها تهديدات لأوكرانيا والغرب. اضافة اعلان





وأضافت في بيان على تلغرام أن الأوامر صدرت بتنفيذ العملية من منطقة سفيردلوفسك الروسية، مشيرة إلى أن مدى تحليق الصاروخ يتجاوز 10 آلاف كيلومتر.