أوكرانيا: روسيا تعتزم إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات اليوم

وأضافت في بيان على تلغرام أن الأوامر صدرت بتنفيذ العملية من منطقة سفيردلوفسك الروسية، مشيرة إلى أن مدى تحليق الصاروخ يتجاوز 10 آلاف كيلومتر.
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