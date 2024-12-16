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أوكرانيا: مقتل وإصابة 30 جنديا كوريّا شماليّا في كورسك الروسية

جنود من كوريا الشمالية
جنود من كوريا الشمالية
الإثنين، 16-12-2024 12:27 م
الوكيل الإخباري-  فيما تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية، قالت أوكرانيا، اليوم الاثنين، إن قواتها قتلت أو أصابت ما لا يقل عن 30 جنديا كوريّا شماليّا نشرتهم روسيا في منطقة كورسك (غربا) التي تسيطر كييف على جزء منها.اضافة اعلان



وأوضح جهاز الاستخبارات الأوكراني على تطبيق "تلغرام" أنه "في 14 و15 كانون الأول/ديسمبر، تكبدت وحدات من جيش جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية خسائر كبيرة قرب قرى بليخوفو وفوروجبا ومارتينوفكا في منطقة كورسك الروسية... وقُتل وجُرح ما لا يقل عن 30 جنديا".

وأضاف أن هذه الوحدات "يتم تجديدها بعناصر جدد" من كوريا الشمالية التي يقدر مسؤولون غربيون أنها أرسلت ما لا يقل عن 10 آلاف جندي لمساعدة موسكو.

وقبل يومين، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا بدأت في الاستعانة بقوات من كوريا الشمالية بأعداد كبيرة للمرة الأولى لشن هجمات على القوات الأوكرانية التي تقاتل للاحتفاظ بالسيطرة على جيب في منطقة كورسك الروسية.

وقال زيلينسكي إن توسيع الاستعانة بجنود من كوريا الشمالية تصعيد جديد في الحرب، داعيا إلى رد عالمي، في الوقت الذي تعزز فيه عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الشهر المقبل التكهنات بشأن دفعة قادمة لمحادثات السلام.

كانت كييف قد قالت في السابق إن قوات من كوريا الشمالية ظهرت في منطقة كورسك الروسية في أكتوبر، ثم أفادت في وقت لاحق بسقوط عدد لم تحدده. وتشير تقديراتها إلى أن هناك 11 ألف عسكري من كوريا الشمالية في المجمل، إضافة إلى عشرات الآلاف من الروس.

ولم تنفِ روسيا أو تؤكد وجود قوات من كوريا الشمالية بجانبها.

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