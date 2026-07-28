الثلاثاء 2026-07-28 12:53 م

"أولوية قصوى" .. لابيد يدعو لإسقاط النظام في إيران

"أولوية قصوى" .. لابيد يدعو لإسقاط النظام في إيران
"أولوية قصوى" .. لابيد يدعو لإسقاط النظام في إيران
 
الثلاثاء، 28-07-2026 10:37 ص
الوكيل الإخباري-  أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن إسقاط النظام الإيراني يجب أن يكون الأولوية القصوى لإسرائيل والمجتمع الدولي للتخلص نهائيا من تهديداته.اضافة اعلان


وقال لابيد في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الأمريكية إن تغيير النظام في طهران هو الحل الجذري والوحيد لإزالة المخاطر الوجودية والأمنية التي يمثلها النظام الإيراني على منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

وشدد على أن مواجهة إيران بشكل مباشر واستهداف رأس النظام هو الخطوة الأساسية لإنهاء خطر وكلاء طهران وأذرعها في المنطقة.

ووجه لابيد انتقادا لاذعا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبرا أن حكومته الحالية تفتقر إلى استراتيجية واضحة وطويلة المدى للتعامل مع التهديد الإيراني، ومكتفية بردود الفعل المؤقتة، داعيا إلى بناء تحالف إقليمي ودولي تقوده الولايات المتحدة والشركاء الغربيون، لتشديد الضغوط الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية لتسريع انهيار النظام من الداخل ودعم تطلعات الشعب الإيراني.

تأتي هذه المقابلة في وقت تشهد فيه المنطقة حراكا دبلوماسيا إقليميا موازيا، تمثل في محادثات إيرانية خليجية لتأمين مضيق هرمز، بالتزامن مع استعدادات لعقد جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية في روما مطلع أغسطس المقبل.
 
 


gnews

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