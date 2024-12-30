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أول امرأة تتولى هذا المنصب في سوريا - صورة

دمشق
دمشق
الإثنين، 30-12-2024 03:51 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا، اليوم الإثنين، عن تعيين ميساء صابرين في منصب حاكم مصرف سوريا المركزي.

وذكر مسؤول سوري، أن ميساء صابرين الحاصلة على شهادة الماجستير في المحاسبة هي أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المؤسسة المالية السورية.

وقبل تكليفها بهذا المنصب، شغلت صابرين عدة مواقع مرموقة في المصرف المركزي، حيث كانت النائب الأولى لحاكم المصرف والمديرة المشرفة، فضلاً عن كونها رئيسة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، مما أتاح لها بناء خبرة واسعة في إدارة الأعمال المصرفية.

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