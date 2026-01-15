الخميس 2026-01-15 05:19 م

أول تحرك عسكري أوروبي في غرينلاند ضد ترامب

ل
أرشيفية
 
الخميس، 15-01-2026 03:59 م

الوكيل الإخباري- وصلت طلائع قوات من دول غربية إلى غرينلاند للمشاركة في تدريبات "الصمود القطبي" التي دعت لها الدنمارك كتحرك رمزي تضامني في وجه مساعي ترامب لضم الجزيرة .

فبعد أقل من ساعة ونصف على بدء محادثات في البيت الأبيض مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه دي فانس، غادر وزيرا خارجية الدانمارك وغرينلاند واشنطن يوم الأربعاء دون التوصل إلى تغيير في الموقف الأمريكي بشأن الجزيرة. وعقب ذلك، أعلنت عدة دول عن إرسال قوات عسكرية إلى غرينلاند في إطار مبادرة أوروبية.

اضافة اعلان


وذكرت صحيفة بيلد: "بعد مرور 7 ساعات فقط على انتهاء المفاوضات بلا نتيجة في واشنطن، وصلت أولى القوات العسكرية الأوروبية ليلا إلى غرينلاند".

وأشارت إلى أن طائرة عسكرية دانماركية من نوع هيركوليز هبطت في نوك، وعلى متنها جنود وضباط فرنسيون، كما هبطت طائرة عسكرية أخرى في كانغرلوسواك.

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال أول استحواذ مصرفي أجنبي في سوريا بعد سقوط الأسد

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.29% في أسبوع

اقتصاد محلي 8 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان

نادي المعلمين في الطفيلة يسيّر أولى رحلات العمرة بمشاركة 165 معلما

أخبار محلية نادي المعلمين في الطفيلة يسيّر أولى رحلات العمرة بمشاركة 165 معلما

إرادة ملكية

أخبار محلية إرادة ملكية للسفير أبو وندي

ل

أخبار محلية وزارة الزراعة تبحث ومنظمة الفاو مبادرة "يدا بيد"

ت

أخبار محلية العقبة تستقبل أفواجا سياحية من معبر وادي عربة

ا

أخبار محلية بحث التعاون بين "الأعلى لذوي الإعاقة" ووزارة الشباب

العيسوي

أخبار محلية العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العدوان والضمور والعموش



 






الأكثر مشاهدة