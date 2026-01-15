أول تحرك عسكري أوروبي في غرينلاند ضد ترامب

فبعد أقل من ساعة ونصف على بدء محادثات في البيت الأبيض مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه دي فانس، غادر وزيرا خارجية الدانمارك وغرينلاند واشنطن يوم الأربعاء دون التوصل إلى تغيير في الموقف الأمريكي بشأن الجزيرة. وعقب ذلك، أعلنت عدة دول عن إرسال قوات عسكرية إلى غرينلاند في إطار مبادرة أوروبية.
وذكرت صحيفة بيلد: "بعد مرور 7 ساعات فقط على انتهاء المفاوضات بلا نتيجة في واشنطن، وصلت أولى القوات العسكرية الأوروبية ليلا إلى غرينلاند".
وأشارت إلى أن طائرة عسكرية دانماركية من نوع هيركوليز هبطت في نوك، وعلى متنها جنود وضباط فرنسيون، كما هبطت طائرة عسكرية أخرى في كانغرلوسواك.
