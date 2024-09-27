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أول تصريح من حزب الله بعد الهجوم على الضاحية الجنوبية

شعار حزب الله
شعار حزب الله
الجمعة، 27-09-2024 11:15 م

الوكيل الإخباري-  أكد حزب الله اللبناني أنه لا صحة لأي بيان أو تصريح حصل فيما خص الهجوم الإرهابي الصهيوني على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية، وأي شيء ينشر من قبل العلاقات الإعلامية حصرا.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة، أنه هاجم مقر القيادة المركزي لـ"حزب الله" الواقع تحت مباني سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت.

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واستهدفت الغارات الإسرائيلية 4 مبان سكنية بمنطقة حارة حريك طلعة العاملية في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الغارات.


وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن هدف الغارة الإسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية في بيروت هو الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله.


وأشار مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" للتلفزيون الإيراني إلى أن "الأمين العام بخير وعافية ولم يكن في المكان المستهدف".

 
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