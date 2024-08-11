أول تعليق من البيت الأبيض بعد اختراق حملة ترامب

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: "كما قلنا عدة مرات، تدين إدارة بايدن-هاريس بشدة أي حكومة أو كيان أجنبي يحاول التدخل في عمليتنا الانتخابية، أو يسعى إلى تقويض الثقة في مؤسساتنا الديمقراطية".
وفيما يتصل بتفاصيل مزاعم حملة ترامب، أحال مجلس الأمن القومي الأمر إلى وزارة العدل الأمريكية، رغم أنه قال إن البيت الأبيض يأخذ "أي تقارير عن مثل هذا النشاط على محمل الجد".
وذكرت مجلة "بوليتيكو" في وقت سابق، السبت، أنها تلقت رسائل بريد إلكتروني من حساب مجهول يحتوي على وثائق من داخل عمليات حملة ترامب.
وألقت حملة ترامب اللوم على إيران، رغم أنها لم تقدم أدلة محددة على الادعاء، ومن غير الواضح إن كانت إيران متورطة.
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