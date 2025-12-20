أول تعليق من ترامب على الضربة المكثفة ضد "داعش" في سوريا

وفي كلمة ألقاها أمام مؤيّديه في ولاية كارولاينا الشمالية، قال ترامب: "أمرت بشنّ ضربة مكثّفة ضد الإرهابيين الذين قتلوا ثلاثة من أبطالنا العظماء الأسبوع الماضي".
وأضاف: "لقد أصَبنا كل هدف بدقة مطلقة"، موضحا أن الضربة استهدفت مواقع تنظيم "داعش" - الجماعة الإرهابية المحظورة في الولايات المتحدة وروسيا - ونُفّذت "قبل بضع ساعات" من حديثه.
من جهتها، أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مساء الجمعة بأنها أطلقت أكثر من 100 قنبلة وصاروخ دقيق خلال هذه الضربات المكثّفة التي طالت مواقع لتنظيم "داعش" في سوريا، ردا على الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية قرب مدينة تدمر.
كما أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث عن إطلاق عملية باسم "HAWKEYE STRIKE" في سوريا، بهدف القضاء على مقاتلي "داعش" ردا على هجوم تدمر.
-
أخبار متعلقة
-
غروسي: إيران لم تقدم بيانات عن مخزون اليورانيوم والأضرار بعد الضربات الأمريكية
-
السماح لرئيس البرازيل السابق بولسونارو بمغادرة السجن للعلاج
-
واشنطن تلغي حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد
-
مجلس الأمن الدولي يمدد البعثة الأممية في الكونغو سنة كاملة
-
الولايات المتحدة تقصف عشرات الأهداف التابعة لـ"داعش" وسط سوريا
-
بوتين: الكرة في ملعب أوكرانيا والغرب لإنهاء الحرب
-
مباحثات مصرية روسية بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية وسوريا
-
الخارجية الأميركية: إصدار إعلانات بشأن جماعة الإخوان المسلمين الأسبوع المقبل