أول تعليق من ترامب على الضربة المكثفة ضد "داعش" في سوريا

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس دونالد ترامب أن الضربة الأمريكية التي استهدفت إرهابيين في سوريا نفذت بنجاح ودقة، وجاءت ردا على مقتل ثلاثة جنود أمريكيين مؤخرا.



وفي كلمة ألقاها أمام مؤيّديه في ولاية كارولاينا الشمالية، قال ترامب: "أمرت بشنّ ضربة مكثّفة ضد الإرهابيين الذين قتلوا ثلاثة من أبطالنا العظماء الأسبوع الماضي".



وأضاف: "لقد أصَبنا كل هدف بدقة مطلقة"، موضحا أن الضربة استهدفت مواقع تنظيم "داعش" - الجماعة الإرهابية المحظورة في الولايات المتحدة وروسيا - ونُفّذت "قبل بضع ساعات" من حديثه.

من جهتها، أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مساء الجمعة بأنها أطلقت أكثر من 100 قنبلة وصاروخ دقيق خلال هذه الضربات المكثّفة التي طالت مواقع لتنظيم "داعش" في سوريا، ردا على الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية قرب مدينة تدمر.



كما أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث عن إطلاق عملية باسم "HAWKEYE STRIKE" في سوريا، بهدف القضاء على مقاتلي "داعش" ردا على هجوم تدمر.