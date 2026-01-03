الأحد 2026-03-01 12:19 ص

أول تعليق من ترامب على تقارير "مقتل المرشد"

الأحد، 01-03-2026 12:00 ص
الوكيل الإخباري-  علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء السبت، بحذر على التقارير المتداولة بشأن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.اضافة اعلان


وقال ترامب تعليقا على تقارير تفيد بمقتل خامنئي: "نعتقد أن هذه الرواية صحيحة".

وأضاف: "معظم الأشخاص الذين يتخذون كل القرارات رحلوا".

ورداً على سؤال صحفي حول هوية الشخص الذي سيقود إيران مستقبلاً، قال ترامب: "لدينا فكرة جيدة جداً عنه".

وكان مصدر إسرائيلي ذكر أن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي قُتل في غارات إسرائيلية وأميركية.

جاء ذلك مترافقاً مع تصريحات لمسؤول إسرائيلي آخر لوكالة رويترز قال فيها: "خامنئي لقي حتفه وتسنى العثور على جثته".

كما أكدت وسائل إعلام، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، مقتل خامنئي، ونشرت هيئة البث الإسرائيلية صورة له وعليها عبارة بالعبري: "اغتيل".

وذكرت القناة 12 أنه تم عرض توثيق لجثة خامنئي بعد الهجوم.

وأبلغ السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، يحيئيل ليتر، مسؤولين أميركيين بمقتل المرشد الإيراني في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مجمعه، وفقاً لمصدر مطلع.


Image1_2202628235944344297172.jpg

سكاي نيوز
 
 


