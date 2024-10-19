أول تعليق من نتنياهو بعد استهداف مقر إقامته

الوكيل الإخباري- قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في تعليق على استهداف مقر إقامته بقيساريا: "سنواصل حتى النهاية ولا شيء سيردعنا".

اضافة اعلان



وتابع: سنواصل المضي قدما في حرب الإحياء حتى النهاية.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم السبت، أن مسيرة أطلقت من لبنان، أصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيسارية شمال تل أبيب.



وأكد مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيسارية وقت انفجار المسيرة.