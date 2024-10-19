أول تعليق من نتنياهو بعد استهداف مقر إقامته

وتابع: سنواصل المضي قدما في حرب الإحياء حتى النهاية.
وأكد مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيسارية وقت انفجار المسيرة.
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