أول رد من إيران على تهديد ترامب بالسيطرة على مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- شدد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران، إبراهيم ذو الفقاري، على أن القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح بأي شكل من الأشكال للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز.



وصرح بأن إيران سبق أن وجهت تحذيرات بهذا الشأن، مؤكدا أن القوات الإيرانية ستتعامل بحزم مع أي تحرك أمريكي لتنظيم عبور المضيق خارج المسارات التي حددتها طهران ودون تنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية وإلا ستواجه مقاومة ضارية.

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وحذر المتحدث من أن استمرار ما وصفه بـ"المغامرات الأمريكية" يهدد أمن المنطقة وحركة الملاحة والتجارة الدولية، وفق قوله.



وأشار إلى أن العمليات التي نفذها كل من الحرس الثوري والجيش الإيراني خلال الأيام الماضية "تشكل دليلا على قدرة إيران على تنفيذ هذه التهديدات".



كما أفاد بأن تعاون بعض دول المنطقة قد ساعد على زيادة خطر اتساع رقعة الحرب في أنحاء المنطقة كافة.



ويأتي تعليق القيادة العسكرية الإيرانية بعد تصريحات للرئيس الأمريكي أعلن فيها أن الولايات المتحدة ستتقاضى رسوما مقابل حراسة مضيق هرمز والسيطرة عليه.



وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" وصف ترامب قادة إيران بأنهم "أشخاص سيئون"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنهم "مفاوضون محترفون".