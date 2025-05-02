الجمعة 2025-05-02 07:50 م
 

أول رد من الرئاسة السورية بعد قصف محيط قصر الشرع

طائرة إسرائيلية أثناء تحليقها فوق منطقة قرب العاصمة السورية دمشق
طائرة إسرائيلية أثناء تحليقها فوق منطقة قرب العاصمة السورية دمشق
 
الجمعة، 02-05-2025 05:21 م
الوكيل الإخباري- قالت الرئاسة السورية إن القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير، وطالبت المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة اعتداءات إسرائيل العدوانية.اضافة اعلان


وأضافت في بيان: "هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية، ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري".

وطالبت دمشق المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه "الاعتداءات العدوانية".

وأعلنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة أنها شنّت غارة على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق، مجددة تحذيرها السلطة الانتقالية من تهديد الأقلية الدرزية، رغم عودة الهدوء بعد اشتباكات دامية تسببت بأكثر من 100 قتيل خلال يومين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصّة "إكس" إن "طائرات حربية أغارت.. على المنطقة المجاورة لقصر أحمد الشرع في دمشق".

وجاء القصف الإسرائيلي بعد ساعات من تأكيد المراجع الدينية والفصائل العسكرية الدرزية، الخميس، أنها "جزء لا يتجزأ" من سوريا التي ترفض "الانسلاخ" عنها، داعية السلطات إلى "تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء من أبناء المحافظة".

الجزيرة
 
gnews

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