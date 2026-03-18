أول رد من مجتبى خامنئي على مقتل لاريجاني

الوكيل الإخباري- نشر الإعلام الإيراني، الأربعاء، رسالة من المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي توعد فيها قتلة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، الذي قتل في ضربة إسرائيلية، بأنهم سيدفعون الثمن.

وجاء في الرسالة التي نشرتها وكالة أنباء "تسنيم"، "لكل دم ثمن، وسيدفع قتلة هؤلاء ثمنه قريبا".



وهي الرسالة الثانية التي ينشرها الإعلام باسم خامنئي منذ انتخابه.