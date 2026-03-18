الخميس 2026-03-19 06:18 ص

أول رد من مجتبى خامنئي على مقتل لاريجاني

أرشيفية
 
الأربعاء، 18-03-2026 08:33 م

الوكيل الإخباري- نشر الإعلام الإيراني، الأربعاء، رسالة من المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي توعد فيها قتلة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، الذي قتل في ضربة إسرائيلية، بأنهم سيدفعون الثمن.

اضافة اعلان


وجاء في الرسالة التي نشرتها وكالة أنباء "تسنيم"، "لكل دم ثمن، وسيدفع قتلة هؤلاء ثمنه قريبا".


وهي الرسالة الثانية التي ينشرها الإعلام باسم خامنئي منذ انتخابه.


وقد أصيب مجتبى خامنئي في الضربة التي قتلت والده المرشد السابق علي خامنئي، ولم يظهر علنا منذ بدء الحرب.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية السعودي: إيران تتمادى في الاعتداء على جيرانها وتطلب تضامنا

الأكثر مشاهدة