 
الثلاثاء 2024-12-31 10:34 م
 

أول ظهور لنتنياهو بعد مغادرته المستشفى- فيديو

نتنياهو
نتنياهو
الثلاثاء، 31-12-2024 09:10 م

الوكيل الإخباري-   ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، الثلاثاء، في جلسة للكنيست بعد بعد أقل من يومين من إجرائه عملية جراحية ومغارته المستشفى.

وقد بدا نتنياهو من خلال الفيديو وهو "في حالة صحية لا تبدو مستقرة" نتيجة العملية الجراحية التي خضع لها لاستئصال البروستاتا. 

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وفي وقت سابق من الثلاثاء، غادر  نتنياهو المستشفى، وذلك لحضور تصويت حاسم على الميزانية في الكنيست.


ووفقا لمراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن نتنياهو يحضر جلسة الكنيست رغم اعتراضات أطبائه، وذلك بسبب ما وصفه أحد المسؤولين البارزين في الائتلاف بـ"معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير غير المسؤولة للميزانية".


وأتى قرار نتنياهو على خلفية عدم ضمان أغلبية تصوت لصالح القانون، وإعلان بن غفير أنه لن يصوت له بسبب خلافات داخلية وعدم تلبية مطالب مادية لوزارته.

 

 
gnews

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