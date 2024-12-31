أول ظهور لنتنياهو بعد مغادرته المستشفى- فيديو

وقد بدا نتنياهو من خلال الفيديو وهو "في حالة صحية لا تبدو مستقرة" نتيجة العملية الجراحية التي خضع لها لاستئصال البروستاتا.
ووفقا لمراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن نتنياهو يحضر جلسة الكنيست رغم اعتراضات أطبائه، وذلك بسبب ما وصفه أحد المسؤولين البارزين في الائتلاف بـ"معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير غير المسؤولة للميزانية".
وأتى قرار نتنياهو على خلفية عدم ضمان أغلبية تصوت لصالح القانون، وإعلان بن غفير أنه لن يصوت له بسبب خلافات داخلية وعدم تلبية مطالب مادية لوزارته.
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