أول ناقلة غاز لقطر للطاقة تغادر هرمز منذ أسابيع

07:30 ص

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات صدرت، الخميس، عن شركات تحليلات أن ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة قطر للطاقة غادرت مضيق هرمز خلال الليل، لتكون أول سفينة من نوعها يتم رصدها وهي تخرج من الممر المائي منذ 11 تموز. اضافة اعلان





ووفقًا لبيانات شركتي "كبلر" ومجموعة بورصات لندن، فإن الناقلة "العريش"، التي شحنت حمولتها من محطة رأس لفان في قطر خلال الفترة ما بين 4 و6 تموز تقريبًا، أبحرت خارجة من المضيق خلال الليل في 29 تموز.



وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أنها تتجه حاليًا إلى ميناء قاسم في باكستان، مع توقعات بأن تصل في 31 تموز.



وهذه هي المرة الأولى التي تغادر فيها ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لقطر للطاقة مضيق هرمز منذ تعرض الناقلة "الركيات" لهجوم في أوائل تموز.



وكانت ناقلة الغاز الطبيعي المسال السابقة التي غادرت هي "الحمرا"، والتي أبحرت في 11 تموز محملة بشحنة جرى تحميلها في جزيرة داس بالإمارات، حسبما توضح بيانات "كبلر".



ووفقًا لبيانات "كبلر" ومجموعة بورصات لندن، فقد عادت ناقلة الغاز الطبيعي المسال "مروح"، التي رُصدت آخر مرة خارج مضيق هرمز في 24 تموز، إلى الظهور داخل المضيق اليوم الخميس.



ولم ترد قطر للطاقة و"أدنوك" على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل.



وتظهر بيانات "كبلر" أن 12 سفينة شحن تحمل سلعًا أولية مرت عبر مضيق هرمز، الأربعاء، إذ دخلت ست سفن وخرجت ست سفن أخرى، وارتفع هذا العدد مقارنة باليومين السابقين.





