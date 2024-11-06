أول وعد لترامب بعد إعلان فوزه بالانتخابات الأمريكية

ووعد ترامب الحشود بأن يقطع الطريق أمام المجرمين القادمين عبر الحدود ، مؤكداً لهم بأنه لن يمنع الناس من الدخول ، لكنه يريد لهم إقامة قانونية داخل الولايات المتحدة الأمريكية .
كما وعد ترامب بأن يعيد أمريكا "العظيمة" بحسب وصفه ، كما كانت في السابق .
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