 
الأربعاء 2024-11-06 01:22 م
 

أول وعد لترامب بعد إعلان فوزه بالانتخابات الأمريكية

دونالد ترامب
دونالد ترامب
الأربعاء، 06-11-2024 11:43 ص

الوكيل الإخباري-  قطع الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب وعداً أمام الجماهير التي احتشدت من أجل السماع لخطاب النصر الخاص به ، وذلك بعد أن أعلن بنفسه عن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية ، ونصب نفسه الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأمريكية .

ووعد ترامب الحشود بأن يقطع الطريق أمام المجرمين القادمين عبر الحدود ، مؤكداً لهم بأنه لن يمنع الناس من الدخول ، لكنه يريد لهم إقامة قانونية داخل الولايات المتحدة الأمريكية .

كما وعد ترامب بأن يعيد أمريكا "العظيمة" بحسب وصفه ، كما كانت في السابق .

اضافة اعلان

وحشد ترامب من حوله أصدقاءه وداعميه في مقر حملته في فلوريدا ، بانتظار أن يخطب فيهم خطاب النصر حين تظهر النتيجة النهائية للانتخابات الأمريكية .

 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الضريبة: تقديم طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات مهما كانت قيمة المطالبة

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان: تخصيص (6275) راتب تقاعد شيخوخة خلال الأشهر العشر الأولى من العام الحالي 2024

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أخبار محلية إدارة الأزمات يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المرتقبة

صورة من الأرشيف

أسواق ومال العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق

ا

مناسبات النقيب رهام السبايلة.. مبارك الترفيع

صورة ارشيفية

فلسطين مستعمرون يقطعون أكثر من 500 شجرة زيتون في قريوت جنوب نابلس

صورة سابقة لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني البيت الأبيض في واشنطن ولقائه مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب

أخبار محلية الملك لترامب: أتطلع إلى العمل معك مجددا لتعزيز الشراكة طويلة الأمد

تعبيرية

مناسبات ليث محمود السبع مبارك المولود "حارث"



 


الأكثر مشاهدة