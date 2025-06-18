إجلاء آلاف الإسرائيليين إلى أماكن مختلفة

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة معاريف بأن السلطات الإسرائيلية أجلت آلاف الإسرائيليين إلى أماكن مختلفة في أعقاب سقوط الصواريخ الإيرانية.

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وفي اليوم السادس من الحرب الإسرائيلية الإيرانية، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن صبره على إيران بدأ ينفد ودعاها للاستسلام.

وذكرت القناة الـ12 أن التقديرات في إسرائيل تقول إن الولايات المتحدة ستنضم للحرب على إيران.