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إجلاء آلاف الإسرائيليين إلى أماكن مختلفة

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أرشيفية
 
الأربعاء، 18-06-2025 07:50 ص

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة معاريف بأن السلطات الإسرائيلية أجلت آلاف الإسرائيليين إلى أماكن مختلفة في أعقاب سقوط الصواريخ الإيرانية.

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وفي اليوم السادس من الحرب الإسرائيلية الإيرانية، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن صبره على إيران بدأ ينفد ودعاها للاستسلام.

 

وذكرت القناة الـ12 أن التقديرات في إسرائيل تقول إن الولايات المتحدة ستنضم للحرب على إيران.


وأطلقت إيران عشرات الصواريخ التي استهدفت منطقة تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل، وسُمع دوي انفجارات ضخمة في القدس وتل أبيب وفق ما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية.

 
gnews

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