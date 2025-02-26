إحاطة في مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في السودان

الوكيل الإخباري- قالت مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إديم وسورنو، في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إن الحرب في السودان تسببت في معاناة هائلة، وحولت أجزاء من البلاد إلى جحيم.

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وأشارت وسورنو إلى نزوح أكثر من 12 مليون شخص، بينهم 3.4 مليون فرّوا عبر الحدود، إضافة إلى معاناة أكثر من 24.6 مليون شخص من الجوع الحاد، محذرة من تدهور الأوضاع في شمال دارفور، بما في ذلك مخيم زمزم للنازحين، إلى جانب الخرطوم ومناطق جنوب البلاد.



وأوضحت "ما يزال المدنيون، في شمال دارفور، يتعرضون للهجوم وتصاعدت حدة العنف في مخيم زمزم للنازحين ومحيطه، حيث تشير التقديرات إلى أنه يستضيف مئات الآلاف من المدنيين وتم التأكد من ما اسمته "ظروف المجاعة هناك".