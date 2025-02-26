إحاطة في مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في السودان

وأشارت وسورنو إلى نزوح أكثر من 12 مليون شخص، بينهم 3.4 مليون فرّوا عبر الحدود، إضافة إلى معاناة أكثر من 24.6 مليون شخص من الجوع الحاد، محذرة من تدهور الأوضاع في شمال دارفور، بما في ذلك مخيم زمزم للنازحين، إلى جانب الخرطوم ومناطق جنوب البلاد.
وأوضحت "ما يزال المدنيون، في شمال دارفور، يتعرضون للهجوم وتصاعدت حدة العنف في مخيم زمزم للنازحين ومحيطه، حيث تشير التقديرات إلى أنه يستضيف مئات الآلاف من المدنيين وتم التأكد من ما اسمته "ظروف المجاعة هناك".
وناشدت وسورنو المجتمع الدولي وأعضاء مجلس الأمن "ألا يدخروا أي جهد في التخفيف من حدة هذه الأزمة"، مقدمة 3 مطالب رئيسية: حماية المدنيين، ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، وتوفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات السودان.
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