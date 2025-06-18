إخلاء 6500 منزل بألمانيا بسبب قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

وجاء في بيان لسلطات المدينة: "تم إبطال مفعول القنبلة والمفجر، الوضع آمن، يمكن للجميع العودة إلى منازلهم".
وتسببت عملية إبطال مفعول القنبلة أيضًا في إغلاق محطة القطارات الرئيسية في المدينة، وبالتالي توقفت حركة القطارات منها وإليها بشكل كامل.
وعُثر على القنبلة غير المنفجرة أثناء أعمال بناء في حي لوكفيرتل بالمدينة، وقررت السلطات إخلاء المناطق المجاورة فورًا، وأبلغت السكان أن عملية إبطال مفعول القنبلة ضرورية لدرء الخطر.
وتأخر إخلاء المنطقة المحظورة ضمن دائرة نصف قطرها ألف متر حول موقع العثور على القنبلة غير المنفجرة لساعات عدة، وانتقدت السلطات سلوك بعض السكان الذين حاولوا اختراق الحواجز أو الالتفاف حولها للعودة إلى منازلهم، وحذّرتهم من أن ذلك يتسبب في تأخير أعمال إبطال القنبلة.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد سبق العثور على قنابل غير منفجرة وإبطال مفعولها في حي لوكفيرتل مرات عدة في نوفمبر/تشرين الثاني، وفبراير/شباط، وأبريل/نيسان الماضي، حيث يُجرى إنشاء منطقة حضرية جديدة في موقع محطة الشحن السابقة بالمدينة، التي كانت قد تعرضت خلال الحرب العالمية الثانية لقصف عنيف.
وفي مطلع أبريل/نيسان الماضي، أبطل الخبراء مفعول ثلاث قنابل غير منفجرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، واضطر أكثر من 15 ألف شخص لمغادرة منازلهم لإتمام العملية، وعُرض عليهم تخفيض على تذاكر دخول حديقة الحيوان والمتاحف وغيرها من المرافق ليوم واحد كتعويض.
الجزيرة
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