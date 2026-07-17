إخماد حريق في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه بالكويت

وأفادت الوزارة بتضرر عدد كبير من وحدات توليد الكهرباء في إحدى المحطات، مشيرة إلى تفعيل خطط الطوارئ.
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