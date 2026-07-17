الجمعة 2026-07-17 02:17 م

إخماد حريق في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه بالكويت

الكويت
الكويت
 
الجمعة، 17-07-2026 01:39 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية إخماد حريق في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه والذي كان قد اندلع إثر اعتداء إيراني صباح اليوم.اضافة اعلان


وأفادت الوزارة بتضرر عدد كبير من وحدات توليد الكهرباء في إحدى المحطات، مشيرة إلى تفعيل خطط الطوارئ.
 
 


gnews

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