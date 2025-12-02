الثلاثاء 2025-12-02 07:56 م

إدارة ترامب تدرس توسيع "حظر السفر" إلى نحو 30 دولة
الثلاثاء، 02-12-2025 07:03 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس ترامب تفكر في توسيع نطاق "حظر السفر" الذي يقيد أو يمنع دخول المواطنين من 19 دولة إلى حوالي 30 بلدًا.اضافة اعلان


وتعمل إدارة ترامب على توسيع حظر الدخول إلى الولايات المتحدة في أعقاب إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي.

وكانت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قد قالت في تدوينة على منصة "X" الثلاثاء، إنها أوصت الرئيس ترامب بفرض "حظر سفر كامل" خلال اجتماع عُقد يوم الاثنين.

وأفادت في التدوينة: "لقد التقيتُ للتو بالرئيس.. أوصي بفرض حظر شامل على السفر إلى كل دولة تغرق أمتنا بالقتلة ومدمني الاستحقاقات".

وأضافت الوزيرة: "بنى أجدادنا هذه الأمة بالدم والعرق وحب الحرية الذي لا يلين.. لا نريد أن يأتِ الغزاة الأجانب ويذبحوا أبطالنا أو يمتصوا أموال دافعي الضرائب التي كسبناها بشقّ الأنفس، أو ينقضوا المزايا المستحقة للأمريكيين".

واختتمت تدوينتها التي شاهدها قرابة 8 ملايين شخص، قائلة: "لا نريدهم.. ولا نريد واحدًا منهم".
وعند التواصل معها، أعلنت وزارة الأمن الداخلي أن القائمة الكاملة للدول المتأثرة بتوصية نويم ستُنشر قريبًا.
وفي حين لم تحدد نويم البلدان التي سيستهدفها حظرها المقترح على وجه التحديد، فقد فرض البيت الأبيض في السابق قيودًا جزئية على 19 دولة.

وفي يونيو فرضت مذكرة من البيت الأبيض قيودًا على الهجرة من 19 دولة "مثيرة للقلق" وهي:

أفغانستان، وبوروندي، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وكوبا، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، ولاوس، وليبيا، وميانمار، وسيراليون، والصومال، والسودان، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا، واليمن.

وتأتي تصريحات نويم في أعقاب إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني لولاية فرجينيا الغربية في واشنطن العاصمة يوم الأربعاء الماضي، والذي أعقبه اتخاذ إدارة ترامب إجراءات صارمة بشأن الهجرة.

وأوقفت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) يوم الأربعاء معالجة طلبات الهجرة المقدمة من الأفغان إلى أجل غير مسمى.

ورحمان الله لاكانوال، المشتبه به في إطلاق النار على المجندة الأمريكية سارة بيكستروم والرقيب أندرو وولف من سلاح الجو الأمريكي، هو مواطن أفغاني دخل البلاد عام 2021 عبر برنامج مخصّص لمن ساعدوا الولايات المتحدة خلال حربها التي استمرت عقدين في أفغانستان.

وقال حاكم ولاية فرجينيا الغربية باتريك موريسي (جمهوري) يوم الاثنين إن بيكستروم (20 عامًا) توفيت متأثرةً بجراحها يوم الخميس.

روسيا اليوم 
 
 






