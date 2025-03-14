 
الجمعة 2025-03-14 04:23 ص
 




            

        








    

        

        

            إدارة ترامب تطالب المحكمة العليا بالسماح بفرض قيود على اكتساب الجنسية بالولادة جزئيا
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                إدارة ترامب تطالب المحكمة العليا بالسماح بفرض قيود على اكتساب الجنسية بالولادة جزئيا

            
                

                    ترامب
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        03:37 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا بالسماح بفرض قيود على الحق في اكتساب الجنسية بالولادة جزئيا بينما تدور المعارك القانونية.
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وطلبت الإدارة الأمريكية من القضاة تضييق أوامر المحاكم التي يقدمها القضاة الإقليميون في ولاية ماريلاند وماساتشوستس وواشنطن التي عرقلت الأمر الذي وقعه ترامب بعد بدء ولايته الثانية بفترة قصيرة، في التماسات طارئة تمت أحالتها إلى المحكمة العليا يوم الخميس.

جدير بالذكر أن الأمر مجمد على مستوى الولايات المتحدة، ورفضت 3 محاكم استئناف اتحادية مناشدات الإدارة الأمريكية، من بينها محكمة في "ماساتشوستس" يوم الثلاثاء.

ومن شأن القرار أن يحرم الأشخاص المولودين بعد 19 فبراير الذين دخل والداهم البلاد بطريقة غير شرعية من الجنسية.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                إدارة ترامب تطالب المحكمة العليا بالسماح بفرض قيود على اكتساب الجنسية بالولادة جزئيا

                            
                    
                    

                        
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                            إدارة ترامب تطالب المحكمة العليا بالسماح بفرض قيود على اكتساب الجنسية بالولادة جزئيا
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ارشيفية
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            مستوطنون يحرقون منازل فلسطينيين جنوب نابلس
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                            عربي ودولي
                        
                        
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                                أفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم أحياء في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.


                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            الاحتلال يقتحم أحياء بنابلس
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ترامب ونتنياهو
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            عائلات الأسرى الإسرائيليين تراسل ترامب
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ترامب وكيم
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            ترامب: أريد بدء حوار مع كوريا الشمالية ولدي علاقة جيدة مع كيم
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ترامب: الولايات المتحدة لا تريد تهديد روسيا بالضغط بعد تصريحاتها الإيجابية بشأن أوكرانيا

                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            ترامب: الولايات المتحدة لا تريد تهديد روسيا بالضغط بعد تصريحاتها الإيجابية بشأن أوكرانيا
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
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