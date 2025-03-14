إدارة ترامب تطالب المحكمة العليا بالسماح بفرض قيود على اكتساب الجنسية بالولادة جزئيا

جدير بالذكر أن الأمر مجمد على مستوى الولايات المتحدة، ورفضت 3 محاكم استئناف اتحادية مناشدات الإدارة الأمريكية، من بينها محكمة في "ماساتشوستس" يوم الثلاثاء.
ومن شأن القرار أن يحرم الأشخاص المولودين بعد 19 فبراير الذين دخل والداهم البلاد بطريقة غير شرعية من الجنسية.
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