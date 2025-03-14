إدارة ترامب تطالب المحكمة العليا بالسماح بفرض قيود على اكتساب الجنسية بالولادة جزئيا

الوكيل الإخباري- طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا بالسماح بفرض قيود على الحق في اكتساب الجنسية بالولادة جزئيا بينما تدور المعارك القانونية.

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