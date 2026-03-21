إدارة ترامب تقاضي هارفارد وتطالبها برد مليارات الدولارات

واتّهمت وزارة العدل في شكواها الجديدة "أعضاء هيئة التدريس والإدارة في جامعة هارفارد بالتغاضي عما سمته معاداة السامية والتمييز ضد اليهود والإسرائيليين"، كما اتّهمت الجامعة بالتقاعس في تطبيق قواعدها الخاصة ضد المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين والمعارضين لـ"إسرائيل"، مطالبةً باسترداد عشرات المليارات من الدولارات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوسع تقودها الإدارة الأميركية للضغط على كبرى الجامعات، حيث كانت هارفارد في صدارة المؤسسات المستهدفة. وكان ترامب قد وجّه انتقادات متكررة لهذه الجامعات، متهماً إياها بالتسامح مع معاداة السامية وتبنّي توجهات "يسارية متطرفة"، ولوّح في أكثر من مناسبة بإمكانية سحب أو تجميد التمويل الفيدرالي.
وبحسب الدعوى المقدّمة أمام محكمة اتحادية في بوسطن، أكدت وزارة العدل الأميركية أن الجامعة "تغاضت بشكل متعمّد" عن مضايقات تعرّض لها طلاب يهود وإسرائيليون، كما امتنعت عن تطبيق لوائحها التأديبية في الحالات التي يكون فيها المتضررون من هذه الفئة.
وجاء في نص الدعوى أن هذا السلوك "يرسل رسالة واضحة مفادها أن استبعاد اليهود والإسرائيليين داخل الجامعة ليس أمراً عرضياً، بل هو نهج متعمّد يحرمهم فعلياً من تكافؤ الفرص التعليمية".
ولم تصدر جامعة هارفارد تعليقاً رسمياً على القضية حتى الآن.
أخبار متعلقة
غارات واسعة على طهران .. وإسرائيل تكشف "بنك الأهداف"
بيان بلا ظهور .. لغز جديد يحيط بالمرشد الإيراني الجديد
الجيش الأميركي: قدرة إيران على تهديد مضيق هرمز "تراجعت" جراء قصف منشأة لها تحت الأرض
أكثر من 20 دولة تبدي رغبتها بالمساهمة بالجهود لتأمين مضيق هرمز
المتحدث باسم الأونروا: وضع الوكالة المالي "خطير"
البحرين: اعتراض وتدمير 143 صاروخا و242 طائرة مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
كاتس: وتيرة الضربات على إيران "ستزداد بشكل كبير" في الأيام المقبلة
هجوم أميركي إسرائيلي على منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران