إدانات دولية واسعة عقب الضربة الأميركية على فنزويلا

05:12 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759561 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- توالت ردود الفعل الدولية، السبت، عقب تنفيذ الولايات المتحدة الأميركية ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو، الذي تم القبض عليه مع زوجته ونقلهما جوًا خارج البلاد. اضافة اعلان





فيما أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو أن بلاده ستقاوم وجود القوات الأجنبية.



كولومبيا



أدان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، السبت، الهجوم "الصاروخي" على العاصمة الفنزويلية، وذلك بعد سماع دويّ انفجارات قويّة فيها.



وكتب الرئيس الكولومبي، القريب من مادورو، على موقع "إكس": "لقد هاجموا فنزويلا"، مطالبًا بعقد اجتماع فوري لمنظمة الدول الأميركية والأمم المتحدة للنظر في "شرعية" هذا "العدوان".



ألمانيا



قالت وزارة الخارجية الألمانية، السبت، إنها تتابع الوضع في فنزويلا بقلق بالغ، وإن فريقًا معنيًا بالأزمة سيجتمع لاحقًا لمزيد من المناقشات.



وذكر بيان أن الخارجية الألمانية على اتصال وثيق بالسفارة في كاراكاس.



إسبانيا



قالت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان، السبت، إن مدريد تدعو إلى التهدئة واحترام القانون الدولي في فنزويلا.



وعرضت إسبانيا الاضطلاع بالوساطة للمساعدة في إيجاد حل سلمي في فنزويلا.



روسيا



قالت وزارة الخارجية الروسية، السبت، إنها قلقة بشدة وتندد "بالعمل العدواني المسلح" الأميركي ضد فنزويلا.



وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه يجب ضمان حق فنزويلا في تقرير مصيرها دون أي تدخل عسكري مدمر من الخارج.



وأضافت: "من المهم الآن منع المزيد من التصعيد والتركيز على إيجاد مخرج من هذا الموقف عبر الحوار".



إيطاليا



قال وزير الخارجية الإيطالي، السبت، إن بلاده تراقب الوضع في فنزويلا مع إيلاء اهتمام خاص للجالية الإيطالية، وإن رئيسة الوزراء ميلوني على اطلاع دائم.



إيران



نددت وزارة الخارجية الإيرانية بـ"الهجوم العسكري الأميركي" على فنزويلا، عقب الانفجارات التي هزّت العاصمة كاراكاس، السبت.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أنها "تدين بشدة الهجوم العسكري الأميركي على فنزويلا والانتهاك الفاضح لسيادة البلاد ووحدة أراضيها"، مستنكرة "العدوان غير الشرعي للولايات المتحدة".



بلجيكا



قال وزير الخارجية البلجيكي، السبت، إن بلاده تتابع الوضع في فنزويلا عن كثب، بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين.



الاتحاد الأوروبي



قالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي يراقب الوضع في فنزويلا عن كثب.



وأضافت: "لقد أكد الاتحاد الأوروبي مرارًا أن السيد مادورو يفتقر إلى الشرعية، ودافع عن انتقال سلمي للسلطة. وفي جميع الظروف، يجب احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وندعو إلى ضبط النفس".



وشددت على أن مواطني الاتحاد الأوروبي في البلاد هم الأولوية القصوى.



كوبا



نددت الرئاسة الكوبية بالهجوم الأميركي "الإجرامي" على فنزويلا، وطالبت برد فعل عاجل من المجتمع الدولي.



وقالت الرئاسة الكوبية إن "منطقة السلام" تتعرض "لاعتداء وحشي"، ونددت بـ"إرهاب الدولة" ضد الشعب الفنزويلي.



البرازيل



قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في منشور له على منصة "إكس"، السبت، إن قصف أراضي فنزويلا واعتقال رئيسها يتجاوزان خطًا غير مقبول.



وأشار إلى أن هذه الأفعال إهانة خطيرة لسيادة فنزويلا، وسابقة خطيرة للغاية للمجتمع الدولي.



وأضاف: "مهاجمة الدول في انتهاك صارخ للقانون الدولي هي خطوة أولى نحو عالم يسوده العنف والفوضى وعدم الاستقرار".



وأوضح أن هذا الهجوم يذكّر بأسوأ لحظات التدخل في السياسة بأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.



المجلس الأوروبي



قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، السبت، إن التكتل يدعو إلى التهدئة في فنزويلا ودعم حل سلمي وديمقراطي في البلاد.



وكتب كوستا في منشور على منصة "إكس": "أتابع الوضع في فنزويلا بقلق بالغ. يدعو الاتحاد الأوروبي إلى التهدئة والتوصل إلى حل قائم على الاحترام الكامل للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".



وأضاف: "سيستمر التكتل في دعم حل سلمي وديمقراطي وشامل في فنزويلا".

تم نسخ الرابط





