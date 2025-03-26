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إدانات عربية لقصف الاحتلال لبلدة كويا السورية

مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 
الأربعاء، 26-03-2025 10:55 م

الوكيل الإخباري-    أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كويا غربي درعا في الجمهورية العربية السورية، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

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وقال البديوي في بيان، اليوم الأربعاء، "إن هذا العدوان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يأتي استمرارا لنهجها العدواني في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيرا إلى ما جاء في بيان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ163، من التأكيد بأهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، وأن أمن سوريا واستقرارها يعدان ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة، حفاظا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.


وشدد الأمين العام على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، ودعوتها إلى الانسحاب من جميع الأراضي السورية المحتلة.


وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية بلدة كويا في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.


ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قالت الوزارة في بيان لها:" تجدد المملكة رفضها القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة تقويض أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال انتهاكاتها السافرة والمتكررة للقوانين الدولية ذات الصلة، وتعرب عن تضامنها مع سوريا الشقيقة أمام هذا العدوان الإسرائيلي غير المبرر، وتؤكد ضرورة اضطلاع الدول الأعضاء بدورهم في مجلس الأمن، والوقوف بشكلٍ جاد وحازم أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا والمنطقة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية عليها".

 
gnews

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